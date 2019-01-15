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Denizli Adliyesi'nde görevli mutemedin maaş oyunu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:25 | Son Güncelleme

Denizli Adliyesi'nde görev yapan mutemet Yasin Ö.'nün sahte evrak ile memurluk kademesini yükselterek maaşını artırdığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatı sonrasında adliyede gözaltına alınan Yasin Ö.'nün bu şekilde 3 yılda devletten haksız yere yaklaşık 70 bin lira fazla maaş aldığı anlaşıldı.

Denizli Adliyesi'nde görevli mutemedin maaş oyunu ortaya çıktı

Denizli Adliyesi'nde görevli mutemet Yasin Ö.'nün, maaşının diğer memurlara göre fazla olması, bir personelin dikkatini çekti. Bunun üzerine durum, dün Başsavcılığa bildirildi.

Yapılan soruşturmada, Yasin Ö.'nün sahte evrak düzenleyip, hak etmediği halde 3 yıl önce memurluk kademesini yükseltip, maaşını artırdığı tespit edildi.

Yaklaşık 70 bin lira fazla maaş aldığı belirlenen Yasin Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Yasin Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

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