Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem! | 20 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

20 Mayıs gece saat 04:01 olarak kaydedilen ve merkezi Denizli Gürleyik / Honaz olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.0 olarak listelenirken, derinliği ise 6.7 olarak bildirildi. 20 Mayıs gece ve sabah saatlerinde ise büyüklüğü 2.5’i geçen başka bir deprem kaydedilmedi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer almaya devam ediyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





