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  4. Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem! | 20 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem! | 20 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

20.05.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege ve Akdeniz kıyılarında gerçekleşen küçük sarsıntılar halen devam ederken, dün İzmir merkezli olarak kaydedilen üç deprem vatandaşları korkuttu. 11 dakika içerisinde arka arkaya meydana gelen ve büyüklükleri 4’ü geçen depremlerde can ve mal kaybına ulaşılmadığı bildirildi. 20 Mayıs itibariyle AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nde listelenen depremlerde, gece 04:00 sularında Denizli merkezli olarak kaydedilen bir deprem dikkat çekti.

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem! | 20 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

20 Mayıs gece saat 04:01 olarak kaydedilen ve merkezi Denizli Gürleyik / Honaz olarak açıklanan depremin büyüklüğü 4.0 olarak listelenirken, derinliği ise 6.7 olarak bildirildi. 20 Mayıs gece ve sabah saatlerinde ise büyüklüğü 2.5’i geçen başka bir deprem kaydedilmedi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer almaya devam ediyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

kandilli

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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