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Denizli'de acı olay! O bebek 20 sene sonra katili oldu... "Biz size ekmek, aş verdik, siz bize bunu nasıl yaptınız"

17.02.2024 15:51 | Son Güncelleme:
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dramatik bir olay yaşandı. 20 sene önce çekilmiş fotoğrafta komşusu Şahin Demirten'in kucağında oturan bebek Cihan G., Demirten'i döverek öldürdü. Aile Cihan G.'nin işlediği cinayete kaza süsü verdi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası acı gerçek ortaya çıktı.

Denizli'de acı olay! O bebek 20 sene sonra katili oldu... "Biz size ekmek, aş verdik, siz bize bunu nasıl yaptınız"

Denizli’de komşuları Şahin Demirten’i kaza süsü vererek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan aile üyelerinden 1’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Araları bozulmadan önce sıkça görüşen komşulardan geriye ise hayatını kaybeden yaşlı adam ile katilinin 20 yıl önce çekilmiş fotoğrafı kaldı. Hayatını kaybeden Şahin Demirten'in evinde çekildiği belirtilen fotoğrafta, Şahin Demirten kucağındaki kızı Ceylan'ın çocuğu ve eski eşi Zühra Erten ile yan yana dururken, cinayet zanlısı Cihan G. ile annesi de aynı karede yer aldı.

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DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞLER...

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Kelekçi Mahallesi'nde 16 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda; kırsal mahallede tek başına yaşayan Şahin Demirten'in (64) komşusu Cihan G. (22), 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Demirten'in evine 500 metre kala tek taraflı motosiklet kazasına karıştığı ihbarında bulundu. Komşunun ihbarı üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı değerlendirilen 2 çocuk babası Demirten, görünürde şüpheli bir durum olmaması nedeniyle ertesi gün mahalle mezarlığında toprağa verildi. Ailenin kuşkularından yola çıkan Denizli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ile Acıpayam İlçe jandarma ekipleri, Demirten’in komşusu olan aile tarafından dövülerek öldürüldüğünü ve olaya kaza süsü verildiği belirledi. Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Cihan G. ile babası Hasan G., annesi Makbule G. ve ablası Serap G. şüpheli olarak adliyeye sevk edildi.

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Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden abla Serap G., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden suçunu itiraf eden Cihan G., 'Tasarlayarak kasten adam öldürme', baba Hasan G. ve anne Makbule G. ile 'Kasten adam öldürmeye yardım etmek' suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheliden Cihan G.’nin tutuklu yargılanmasına, diğer ailenin üyelerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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O BEBEK 20 YIL SONRA KATİLİ OLDU

Araları bozulmadan önce sıkça görüşen iki komşudan birisinin mezara, diğerinin ise cezaevine girdiği olayın ardından ortaya çıkan fotoğraf yürekleri burktu. Hayatını kaybeden Şahin Demirten'in evinde çekildiği belirtilen 20 yıl önceki fotoğrafta, Şahin Demirten kucağındaki kızı Ceylan'ın çocuğu ve eski eşi Zühra Erten ile yan yana dururken, cinayet zanlısı Cihan G. ile annesi de karede yer aldı.

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Cihan G.'nin geçmişte Şahin Demirten'in yolunu keserek para istemesi ve yaşanan tartışmaların husumete dönüşmesiyle bozulan ilişkilerin cinayetle noktalanması, Demirten'in ailesini büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yardım elini uzattığı aileden kötülük gören Demirten'in eski eşi Zühra Erten, şüphelilere “Katiller, size yazıklar olsun. Ben size çok ekmekler yedirdim. Biz size ekmek aş verdik, siz bize bunu nasıl yaptınız. Çocuklarıma acı çektirdiniz” diyerek tepki gösterdi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli katil
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