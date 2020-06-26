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Denizli'de acı olay! Ölü bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 16:29 | Son Güncelleme

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, farklı noktalarda 6 köpek ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, köpeklerin zehirlenerek telef oldukları belirlendi.

Denizli'de acı olay! Ölü bulundular

Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi'nde, birbirine yakın yerlerde köpeklerin cansız halde yattığını görenler, durumu belediye ekiplerine bildirildi. Mahalleye giden belediye ekipleri, 6 köpeği ölü olarak buldu. Telef olan köpekler, belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerlerden alındı. Yapılan ilk incelemede köpeklerin zehirlendiği belirlendi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Temime Kumova, yaşanan olaya tepki göstererek, "Bu insanlık dışı bir olay. 6 köpek zehirlenerek öldürülmüş. Onların da tıpkı bizim gibi canları var. Köpeklere bunu yapanların bulunmasını istiyoruz" dedi.

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