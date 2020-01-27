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  4. Denizli'de amaç paraşütü kazası! Travertenlere düştü

Denizli'de amaç paraşütü kazası! Travertenlere düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 17:52 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütüyle tandem yaparak, atlayış gerçekleştiren pilot Kamil Can Turan (23), travertenlere düşüp, yaralandı. Turan'ın birlikte atlayış yaptığı Çinli çocuk ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Yamaç paraşütü pilotu Kamil Can Turan (23), tursit olarak gelen Çinli bir çocukla, Dinamit Tepesi'nden, yaklaşık 450 metre yükseklikten, bugün saat 14.00 sıralarında tandem atlayışı yaptı. Bir süre havada süzülen Turan, inişe geçtiği sırada paraşütün hakimiyetini kaybetti.

Turan ve Çinli çocuk, paraşütle travertenlere düştü. Paraşütün düştüğünü görenler, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Vatandaşlarda travertenlere tırmanıp, yardım etmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekipleri, yaralanan pilot Turan'ı sedyeyle ambulansa taşıdı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İsmi öğrenilemeyen Çinli çocuk turistin ise yara almadığı bildirildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale paraşüt

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