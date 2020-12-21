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Denizli'de Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

21.12.2020 12:47 | Son Güncelleme:
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Denizli'de Atatürk büstü ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Denizli’de okul bahçesindeki Atatürk büstü ve Türk bayrağına zarar vermek isterken polis tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 20 Aralık 2020 Pazar günü Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek yakalanmayacağını düşünen Muhterem A., akşam saatlerinde evinin yakınındaki bir lisenin bahçesinde bulunan Atatürk büstünü söküp, okulun yakınındaki çöp kutusuna attı.

TÜRK BAYRAĞINI YAKMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra güzergahı üzerinde asılı olan 2 Türk bayrağını sökerek çöp kovasının yanında yakmaya çalıştığı sırada devriye atan polis ekiplerince fark edilen Muhterem A. suçüstü yakalandı. Yaşanan çirkin saldırı sonrası bölgeye Güvenlik Şube, Terörle Mücadele Şube (TEM) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü.

POLİS YERE ATILAN BAYRAĞI GÖĞSÜNDE TAŞIDI

Yerinden sökülen Atatürk büstü ve Türk bayraklarının atıldığı çöp kovası ile büstün söküldüğü noktalarda çalışma yapan Olay Yeri İnceleme ekibinin Atatürk ve bayrak hassasiyeti gönülleri fethetti.

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Delil niteliğindeki bayrakta inceleme yapan polis memuru, yerden aldığı bayrağı göğsüne koyarak ekip otosuna kadar taşıdı. Yerinden sökülen Atatürk büstü de polisler tarafından özenle ekip otosuna alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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SALDIRGAN TUTUKLANDI

TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Muhterem A’nın 7 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Herhangi bir örgüt bağlantısı tespit edilemeyen şüphelinin ilk ifadesinde bir anlık öfkeye kapılması sonucu olayı gerçekleştirdiğini belirtti.

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Adliyeye sevk edilen Muhterem A. (31) sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

(İHA)

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