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Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

Denizli'de, geçen yıl bir iş insanın öldürülmesi, asistanının da yaralanması olayıyla ilgili büyük oğluyla birlikte, azmettirici oldukları iddiasıyla tutuklanan şüphelinin küçük oğlu emlakçı Oğuzhan Karabağ (27), otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. 20 ZH 333 plakalı otomobillini cadde kenarına park eden emlak ofisi sahibi Oğuzhan Karabağ'a, yanına yaklaşan başka otomobilden inen 2 kişi tarafından tabancayla çapraz ateş açıldı. Defalarca ateş eden saldırganlar, ardından kaçtı. Kanlar içinde kalan Karabağ'ı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Karabağ'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 14 kurşun isabet eden Karabağ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobille kaçan silahlı saldırganların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

BABASI VE AĞABEYİ 'CİNAYETE AZMETTİRMEK'TEN TUTUKLU

Denizli'de 9 Kasım 2018'de, Selçukbey Mahallesi Şehit Er Mehmet Avcı Caddesi'ndeki inşaat firmasının sahibi Mehmet Yamer (40), iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş, asistanı Revzan Akbulut yaralanmıştı. Bu olayın ardından, biri tetiği çeken olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanmıştı. Dün geceki saldırıda öldürülen Oğuzhan Karabağ'ın babası Halil Karabağ ile ağabeyi Kutluğhan Karabağ da Mehmet Yamer cinayetinin azmettiricileri oldukları iddiasıyla, tutuklananlar arasında yer almıştı. (DHA)

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