Denizli'de 3.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'\u0131n verilerine g\u00f6re, merkez \u00fcss\u00fc Denizli'nin Bozkurt il\u00e7esi olan 3.3 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi.\nDeprem saat 15:28'de yerin 23 kilometre alt\u0131nda kaydedildi.\nKandilli Rasathanesi ise depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.4 olarak duyurdu. Turistler bu \u015fehirden vazge\u00e7emiyorRus ara\u015ft\u0131rma ve istihbarat toplama gemisi, \u00c7anakkale Bo\u011faz\u0131'ndan ge\u00e7tiHatay'da 60 deniz kaplumba\u011fas\u0131 yavrusu deniz ile bulu\u015ftu
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