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Denizli'de 3.3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 15:54 | Son Güncelleme

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 15:28'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 3.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 15:28'de yerin 23 kilometre altında kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

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Denizli deprem

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