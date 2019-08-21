Denizli'de 3.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Denizli'nin Bozkurt ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem saat 15:28'de yerin 23 kilometre altında kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

