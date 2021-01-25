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Denizli'de ev ve araba parasına güvercin!

25.01.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Denizli'de ev ve araba parasına güvercin!

Denizli’de 30 yıldan bu yana güvercin besleyen Adem Benzeyen, ana vatanı Hindistan olan Türkiye şampiyonu ‘Mantolu’ güvercinleriyle 100'den fazla kupa kazandı. Kendisine güvercinleri için ev ve araba teklif edenler olduğunu belirten Benzeyen, "Bugüne kadar hep bu teklifleri geri çevirdim. Bu kuşların değeri asla maddiyatla ölçülmez." dedi.

Denizli’de 30 yıldan bu yana güvercin besleyen 40 yaşındaki Adem Benzeyen, Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen güvercin güzellik yarışmaları ve festivallere katılıyor. Anavatanı Hindistan olan ‘Mantolu’ cinsi güvercinleriyle 2015 -2019 yılları arasında yurt içinde düzenlenen yarışmalara katılan Benzeyen, 100’den fazla kupa ve madalya kazandı.

DENİZLİ'NİN İSMİNİ DUYURDU

Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi’nde güvercin çiftliği de bulunan Adem Benzeyen, hobi olarak kuş besleyip üretmeye devam ediyor. Şampiyon kuşlarına severek baktığını Denizli’ye has Azman, Dolapçı ve Dönek cinsi güvercinlerinin bulunduğunu anlatan Benzeyen, “Dededen kalma güvercin hastalığımız var. 30 yıldan bu yana güvercin bakıyorum. Son dönemde ilgi gören hatta bana daire ve araba teklif edenler oldu. Bu ırkımız Mantolu ırkımız Türkiye’de çok illerde kupa almış kuşlarımızdır. Lüleburgaz, Bursa, Tekirdağ’da, Çorlu’da, Muğla’da, İstanbul’da, Türkiye’nin çoğu illerinde bu kuşlar kupa aldı. Severek bakıyoruz kuşlarımıza” dedi.

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GELEN TEKLİFLER ŞOKE EDİYOR

Türkiye şampiyonu olan Mantolu güvercinleri için kendisine araba hatta ev bile teklif edildiğini kaydeden Benzeyen, şöyle konuştu:

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“Bu kuşların anavatanı Hindistan. Kuşların özelliği Mantolu dediğimiz kepenkli kuşlar bunlar. Saç bölümleri ırkın içinde en güzel kuşlar bunlar. Yurt dışından hakemler geliyor. Puanlıyor. Türkiye’de hakem yok yurt dışından geliyor. Her gittiğimiz yarışmada birincilik, ikincilik ve üçüncülük alan kuşlar. 2015 yılında kuş yarışı maceramız başladı. 2019 yılında korona dan bitti. Festivaller olmadı. 100’e yakın kupa ve madalya kazandım. Bu kuşa meraklı olanlar ve değerini bilenler ona sahip olabilmek için araba hatta ev bile teklif ediyorlar. Ancak ben bugüne kadar hep bu teklifleri geri çevirdim. Bu kuşların değeri asla maddiyatla ölçülmez.”

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(İHA)

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