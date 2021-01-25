Denizli'de ev ve araba parasına güvercin!

Denizli’de 30 yıldan bu yana güvercin besleyen 40 yaşındaki Adem Benzeyen, Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen güvercin güzellik yarışmaları ve festivallere katılıyor. Anavatanı Hindistan olan ‘Mantolu’ cinsi güvercinleriyle 2015 -2019 yılları arasında yurt içinde düzenlenen yarışmalara katılan Benzeyen, 100’den fazla kupa ve madalya kazandı.

DENİZLİ'NİN İSMİNİ DUYURDU

Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesi’nde güvercin çiftliği de bulunan Adem Benzeyen, hobi olarak kuş besleyip üretmeye devam ediyor. Şampiyon kuşlarına severek baktığını Denizli’ye has Azman, Dolapçı ve Dönek cinsi güvercinlerinin bulunduğunu anlatan Benzeyen, “Dededen kalma güvercin hastalığımız var. 30 yıldan bu yana güvercin bakıyorum. Son dönemde ilgi gören hatta bana daire ve araba teklif edenler oldu. Bu ırkımız Mantolu ırkımız Türkiye’de çok illerde kupa almış kuşlarımızdır. Lüleburgaz, Bursa, Tekirdağ’da, Çorlu’da, Muğla’da, İstanbul’da, Türkiye’nin çoğu illerinde bu kuşlar kupa aldı. Severek bakıyoruz kuşlarımıza” dedi.

GELEN TEKLİFLER ŞOKE EDİYOR

Türkiye şampiyonu olan Mantolu güvercinleri için kendisine araba hatta ev bile teklif edildiğini kaydeden Benzeyen, şöyle konuştu: