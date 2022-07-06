HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de hareketli anlar! Polis ve vatandaşların her yerde aradığı kişi otların arasından çıktı

Denizli'de hareketli anlar! Polis ve vatandaşların her yerde aradığı kişi otların arasından çıktı

06.07.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan tartışmada bir genç bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay sonrası mahalle ayağa kalkarken polis kavgaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında kovalamaca da yaşanırken polisten kaçan ve her yerde didik didik aranan bir şüpheli otların arasında saklanırken yakalandı.

Denizli'de hareketli anlar! Polis ve vatandaşların her yerde aradığı kişi otların arasından çıktı

Denizli’de yabancı uyruklu kişilerin kavgası ortalığı karıştırdı. 10 kişi arasında çıkan tartışmada, bir gencin bıçakla ağır yaralanması sonrası mahalle halkı ayağa kalktı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacada, polis ve mahallelinin sokaklarda didik didik aradığı şüphelilerden biri arazideki otların arasında saklanırken yakalandı...

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 10 kişilik yabancı uyruklu grup arasından çıkan tartışmada 17 yaşındaki K.A., koltuk altından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheliler mahallede etrafa dağılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, ağır yaralanan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı.

OTLARIN ARASINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından sokaklara dökülen vatandaşlar ve polis etrafı didik didik aramaya başladı. Şüphelilerin girebileceği her deliği polisle beraber araştıran vatandaşlar, bir kişiyi fark ederek peşinden koşturmaya başladı. Uzun süre takipten çıkmayan vatandaşların çabası başarısız kaldı. Çalışmaların ardından 16 yaşındaki Hüseyin K. ise arazide otların arasında saklanırken yakalandı.

Yaka paça gözaltına alınan gencin ifadesinin ardından Armağan R. de yakalanırken, kimliği belirlenen Hikmetullah A., Cemal A. ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABB'den Mansur Yavaş açıklamasıABB'den Mansur Yavaş açıklaması
Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılarNecati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar
Dodurga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadıDodurga'daki seçimlerde aday oldu! Hiç oy alamadı
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatı altüst oldu! Çakılıyor...

Fiyatı altüst oldu! Çakılıyor...

Mersin'de baba dehşeti! Ailesini katletti...

Mersin'de baba dehşeti! Ailesini katletti...

İngiltere'de istifa depremi! "Üzülerek belirtmek isterim ki..."

İngiltere'de istifa depremi! "Üzülerek belirtmek isterim ki..."

BioNTech'e dava açıldı! Kovid-19 aşısı için...

BioNTech'e dava açıldı! Kovid-19 aşısı için...

187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!

187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı!

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Dehşet anlarını anlattı! Hayatta kalsın diye oğlunu çöpe attı

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Cinsel ilişkiye girerken pencereyi açık unuttular

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.