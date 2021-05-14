HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de hareketli saatler! Anonsu duyan yangına koştu

Denizli'de hareketli saatler! Anonsu duyan yangına koştu

14.05.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Menteşe Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Camiden yapılan anonsa söndürme çalışmalarına katılan vatandaşın da desteğiyle, yangın büyümeden söndürüldü.

Denizli'de hareketli saatler! Anonsu duyan yangına koştu

Edinilen bilgiye göre, hava kararmaya yakın Menteşe Mahallesindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Durum hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Bu arada mahalle de yaşayan vatandaşlar da eline ne geçirdiyse yangını söndürmek için olay yerine koştu. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası alevler kontrol altına alındı ve 2 saat de soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Camiden yapılan anons ve mahalle halkının olağan üstü gayreti ile yangın daha da büyümeden söndürüldü. Meydana gelen orman yangını sonrası yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Muğla'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralıMuğla'da parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
yangın Denizli

En Çok Okunan Haberler

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

Son Dakika: İsrail'e peş peşe roketler atıldı

F.Bahçe'de büyük sevinç! Geri döndü...

F.Bahçe'de büyük sevinç! Geri döndü...

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Aboubakar krizinin detayları ortaya çıktı

Aboubakar krizinin detayları ortaya çıktı

Takım otobüsüne saldırıp, lastiklerini patlattılar

Takım otobüsüne saldırıp, lastiklerini patlattılar

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.