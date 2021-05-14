Denizli'de hareketli saatler! Anonsu duyan yangına koştu

Edinilen bilgiye göre, hava kararmaya yakın Menteşe Mahallesindeki ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Durum hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Bu arada mahalle de yaşayan vatandaşlar da eline ne geçirdiyse yangını söndürmek için olay yerine koştu. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası alevler kontrol altına alındı ve 2 saat de soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Camiden yapılan anons ve mahalle halkının olağan üstü gayreti ile yangın daha da büyümeden söndürüldü. Meydana gelen orman yangını sonrası yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

(İHA)

