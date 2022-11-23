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Denizli'de korkunç olay! Eşinin boğazını keserek öldürdü sonra da bileklerini kesti

23.11.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de cinnet getiren koca dehşet saçtı. Gece saatlerinde tartışmaya başlayan çiftten koca S.K., eline aldığı bıçakla kendisini durdurmaya uğraşan eşinin boğazını kesti. Daha sonra da cani koca bileklerini keserek yaşamına son vermeye çalıştı.

Denizli'de korkunç olay! Eşinin boğazını keserek öldürdü sonra da bileklerini kesti

Denizli Merkezefendi'de korkunç bir olay yaşandı. Cinnet getiren koca önce eşini boğazını keserek öldürdü ardından da bileklerini keserek yaşamına son vermeye çalıştı. Hastaneye kaldırılan cani kocanın tedavisi sürüyor.

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EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ülkeye yaklaşık 4 ay önce turist olarak geldikten sonra yerleşen Özbekistan uyruklu Gulzoda Kaolova (32) ve S.K. çifti bir apartmanın en üst katında yaşamaya başladı. Gece saatlerinde tartışmaya başlayan çiftten koca S.K., eline aldığı bıçakla kendisini durdurmaya uğraşan eşinin boğazını kesti. Bağrış sesleri üzerine cani koca bileklerini keserek yaşamına son vermeye çalıştı.

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CANİ KOCA HASTANEYE KALDIRILDI

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İçeri giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, bilinci kapalı olan koca ise ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri binada detaylı çalışma gerçekleştirerek inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Cani kocanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Ekipler tanık olarak 2 kişiyi ifadesini almak üzere gözaltına alarak karakola götürdü.

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Öte yandan S.K.'nin uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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