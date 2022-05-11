HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizli'de korkunç olay! Sevgilisi ve arkadaşına asit döktü

Denizli'de korkunç olay! Sevgilisi ve arkadaşına asit döktü

11.05.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de Özgür Günden (44), otel odasında tartıştığı Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova (27) ve Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva'yı (23) üzerine asit döküp yaraladı. Günden, saldırdığı esnada sıçrayan asit nedeniyle yüzünden yaralandı.

Denizli'de korkunç olay! Sevgilisi ve arkadaşına asit döktü

Özgür Günden, İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandarova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otele gitti. İddiaya göre, Günden ile sevgilisi Kalandarova arasında dün telefonunu izin almadan kontrol ettiği için tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kalandarova, Günden'i yüzünü tırmalayarak yaraladı. Kavganın ardından otelin resepsiyonuna giden Günden, önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak tekrar odaya döndü.

Günden, termostaki asidi yatakta uzanan sevgilisi Kalandarova ve kız arkadaşı Khaırullaeva'nın üzerine savurdu. İki kadın ve yüzüne asit sıçrayan Günden yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine otel görevlileri odaya koştu. Bu sırada Özgür Günden, olay yerinden kaçtı.

İhbarla olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kalandarova ve Khaırullaeva acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Kalandarova, İzmir'e sevk edildi. Khaırullaeva'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

'YARALAMAK İÇİN ÜZERİNE DÖKTÜM'

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT) kaçan Günden'in yakalanması için çalışma başlattı. Aydın'da olduğu belirlenen Günden, dün düzenlenen operasyonla yakalanıp Denizli'ye getirildi. Özgür Günden, ifadesinde, sevgilisiyle telefonuna izinsiz baktığı için kavga ettiklerini belirtip, "Telefonunu kontrol etmek istedim. Sevgilim bana 'Benim telefonumu senin alma hakkın yok' dedi. Beni aldattığını söyleyince aramızdaki tartışma büyüdü. Elimdeki telefonunu almak isterken, yüzümü tırmaladı. 'Senin gibi aç köpekle işim olmaz' deyince kendimi kaybettim. Daha sonra kireç çözücüyü alarak kapağını açıp ona doğru savurdum. Kireç çözücünün yakıcı olduğunu bilmiyordum. Neden aldığımı da hatırlamıyorum. Olayı tasarlayarak ya da planlayarak otele getirmedim. Sevgilimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Sadece yaralamak için üzerine döktüm. Sevgilimin arkadaşı nasıl yaralandığını bilmiyorum. Sevgilime kireç çözücüyü dökmemden sonra birbirlerine sarılmışlardı, o nedenle yaralanmış olabilir" dedi.

TERMOSU ALDIĞI ANLAR KAMERADA

Günden'in içinde asit dolu termosu poşetle resepsiyondan alıp odaya götürdüğü anların otelin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği de ortaya çıktı. Cinayet suçundan sabıkalı olan Günden, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldüÜnlü tatlıcı silahlı saldırıda öldürüldü
Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktıMillet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı
Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı! Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!
Anahtar Kelimeler:
Denizli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

Suçüstü yakalandı! Adana'da sapık doktor şoku

Suçüstü yakalandı! Adana'da sapık doktor şoku

İlginizi Çekebilir

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Hemcinslerine seslendi! “Siz istediniz, ben yaptım”

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Spor yerine ev işi! Rakamlar inanılmaz

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Öğretmenden iğrenç hareket! Sokak ortasında mastürbasyon...

Diyet ve spor yapmadan düz karın hayal değil

Diyet ve spor yapmadan düz karın hayal değil

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.