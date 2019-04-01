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Denizli'de korkutan deprem!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 05:26 | Son Güncelleme

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.49'da merkez üssü Acıpayam olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. (AA)

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Denizli deprem

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