Denizli'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 04.49'da merkez \u00fcss\u00fc Ac\u0131payam olan 4,5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde sars\u0131nt\u0131 kaydedildi.\nDepremin 7 kilometre derinlikte meydana geldi\u011fi belirlendi. (AA)PARTNERK\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f'un haciz davas\u0131nda fla\u015f geli\u015fme!Mu\u015f'ta AK Parti'li Asya ikinci kez kazand\u0131Manisa'n\u0131n B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Cengiz Erg\u00fcn oldu (2)
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