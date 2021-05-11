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Denizli'de korkutan orman yangını

11.05.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çardak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Denizli'de korkutan orman yangını

Yangın, Çardak ilçesi Beylerli Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yangın Uzunalan mevkisinden başladığı ve henüz yangının neden çıktığı belirlenemediği belirtildi. Dumanlar kısa süre içerisinde yükselirken rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek, yayıldı. Yangına havadan 4 helikopter müdahale ederken, 30 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının söndürülmesi için ekipler hızla çalışmaları devam ederken, Çal Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz’da yangın alanında vatandaşlarla çalışmalara katılarak yardımcı olmaya çalışıyor. (İHA)

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yangın Denizli

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