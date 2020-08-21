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Denizli'de koronavirüs testi pozitif çıkan hasta, Muğla'da düğünde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 11:17 | Son Güncelleme

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, koronavirüs testi pozitif çıkan bir vatandaşın, Muğla’da bir düğüne katıldığının tespit edilmesi üzerine sağlık ekibi yönlendirilerek filyasyon uygulamasına dahil edildiğini belirtti.

Denizli'de koronavirüs testi pozitif çıkan hasta, Muğla'da düğünde bulundu

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, geçtiğimiz günlerde 2 gelin adayının koronavirüse yakalandığını ve bu yüzden kendi düğünlerine katılamayacağını belirtmişti. Dün akşam saatleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif gelen bir kişiyi Muğla tarafından bir düğünde bulduklarını ve sağlık ekiplerinin düğünde filyasyon çalışması yapacağını belirtti. Öte yandan yaptığı paylaşımda “Sizlere iyi uykular biz işteyiz. Kalın sağlıcakla” demesi dikkatlerden kaçmadı.

"EL ELE HALAY ÇEKİP ZEYBEK OYNAYALIM İSTİYORSAK MASKE, MESAFE, HİJYEN"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Öztürk, “An itibari ile Kovid pozitif gelen bir kişiyi maalesef ki Muğla tarafında bir düğünde bulduk. Sağlık ekiplerimiz düğüne filyasyona gidiyor. Maske, mesafe, hijyen dedik. Kurallara uyulmazsa bu yasakları getirir dedik. Çok çalıştık. Hem hastalarımızı tedaviye hem de hastalık yayılmasın diye bilgilendirmeye çalıştık. Tekrar tekrar söylemek istiyorum, yeniden düğünlerimizi kutlayalım, el ele halay çekip zeybek oynayalım istiyorsak maske, mesafe, hijyen. Sizlere iyi uykular biz işteyiz. Kalın sağlıcakla” dedi.

Korona virüs testi pozitif çıkan hasta, Muğla’da bir düğünde bulundu

(İHA)

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