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Denizli'de koronavirüse yakalanan iki gelin adayı kendi düğünlerine katılamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 15:38 | Son Güncelleme

Denizli'de iki gelin adayının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedavi süreci ve izolasyon nedeniyle gelin adaylarının haftaya yapılacak kendi düğünlerine katılamayacak.

Denizli'de koronavirüse yakalanan iki gelin adayı kendi düğünlerine katılamayacak

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

KENDİ DÜĞÜNLERİNE KATILAMAYACAKLAR

İki gelin adayının koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını ifade eden Öztürk, açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün üzülerek 2 gelin adayına bir hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara koronavirus bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."

Kaynak: AA

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