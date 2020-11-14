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  4. Denizli’de koronavirüsü yenen hamile kadın, zatürreye yenildi

Denizli’de koronavirüsü yenen hamile kadın, zatürreye yenildi

14.11.2020 18:52 | Son Güncelleme:
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Denizli’de koronavirüsü yenen hamile kadın, zatürreye yenildi

Denizli’de koronavirüsü yenen anne adayı, tedavi sırasında zatürre hastalığına yakalanınca hayatını kaybetti. Anne karnında bulunan 7 aylık bebeği ise doktorlar tarafından sezaryenle alındı. Bebek, kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Serinhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki N.Ö. isimli kadın, koronavirüs şüphesiyle Denizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan koronavirüs testi sonucu pozitif çıkan 7 aylık hamile kadın, tedavi altına alındı. Bir süredir tedavisi devam eden genç kadın, koronavirüsü yenmeyi başardı.

Anne adayı olmak için hazırlanan kadın iddialara göre, tedavi sırasında zatürre hastalığına yakalandığı belirtildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, 1 yıllık evli olduğu öğrenilen hamile anne adayı N.Ö. tedavi sırasında aniden fenalaşarak ameliyata alındı. Tüm müdahalelere rağmen anne kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının 7 aylık bebeği ise sezaryenle alınırken, bebeğin bir süre kuvözde tutulacağı öğrenildi.

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23 yaşındaki kadının ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Anne N.Ö ise bugün Serinhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi. (İHA)

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