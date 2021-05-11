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  4. Denizli'de öfkeli kadın dehşet saçtı! Eşini karnından bıçakladı

Denizli'de öfkeli kadın dehşet saçtı! Eşini karnından bıçakladı

11.05.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Hilmi Ş. (52), tartıştığı eşi Leyla Ş. (48) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hilmi Ş. tedaviye alınırken, Leyla Ş. ise gözaltına alındı.

Denizli'de öfkeli kadın dehşet saçtı! Eşini karnından bıçakladı

Olay, saat 22.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi 1426 Sokak'ta meydana geldi.

EŞİNİ KARNINDAN BIÇAKLADI

Hilmi Ş., eşi Leyla Ş. ile bilinmeyen nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Leyla Ş., iddiaya göre, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hilmi Ş.'yi karnından bıçakladı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hilmi Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Leyla Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)


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