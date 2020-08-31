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Denizli'de organize suç örgütü lideri operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 18:36 | Son Güncelleme

Denizli'de polis ekiplerinde düzenlenen operasyonla organize suç örgütü lideri yakalandı. Gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

Denizli'de organize suç örgütü lideri operasyonla yakalandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek' suçlarını işlediği iddiasıyla girdiği cezaevinden koronavirüs nedeniyle izinli olarak çıkan ve bu süreçte 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelinin kaldığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 31 mermi, 27 uyuşturucu hap, 7 gram esrar ile 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda, yakalanıp, gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (DHA)

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