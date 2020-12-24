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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında şok baskın! Kumar oynarken yakalandılar

24.12.2020 07:24 | Son Güncelleme:
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Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasında şok baskın! Kumar oynarken yakalandılar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek gecekonduda kumar oynadıkları belirlenen 18 kişiye toplam 78 bin 800 lira ceza uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında Sevindik Mahallesi'ndeki bir gecekonduda kumar oynandığı bilgisini aldı. Eve saat 22.00 sıralarında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Baskın sırasında, evin penceresini kırarak kaçmaya çalışan 3 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, iki ayrı odada 2 kumar masası, 5 deste iskambil kağıdı, 50 pul, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıt ele geçirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 18 kişiye toplam 78 bin 800 lira para cezası kesildi.

Zabıta ekiplerince ev mühürlendi, ev sahibi olduğu belirtilen S.Z. hakkında kumar oynamaya ortam sağlamaktan adli işlem yapıldı.

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KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Pencereden kaçmaya çalışan 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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