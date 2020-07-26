Denizli'de yangında 5 aylık bebek öldü, 2 yaşındaki ablası yaralandı

Baklan'ın Beyelli Mahallesi'nde, üç çocuklu Sevgi (30)-Aytekin Akkış (33) çiftinin, iki katlı bir binanın zemin katındaki evlerinde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Oturma odasında başlayan ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm odayı sardı. Akkış çiftinin bu sırada odada uyuyan çocuklarından 5 aylık İsmail Akkış ile 2 yaşındaki Eşenaz Akkış, yanarak ağır yaralandı. Son anda uyanıp, alevleri fark eden 4 yaşındaki Beyza Akkış ise dışarı çıkarak canını kurtardı. Bu sırada bahçedeki fidanları sulayan Sevgi Akkış, yangını fark edip, alevlerin arasına dalarak içerde beşikte yatan oğlu İsmail ve yer yatağındaki kızı Eşenaz'ı kucaklayıp, dışarı çıkardı. Yangını görerek yardıma koşan yakınları da evin camını kırıp, hortumla su sıkarak alevlere müdahale ederken, bir yandan da durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirip, yardım istedi. Vücutlarında ağır yanıklar bulunan minik İsmail Akkış ile ablası Eşenaz Akkış, Çivril Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ancak, iki kardeşten minik İsmail, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sağ kolunda yanık bulunan abla Eşenaz Akkış'ın ise tedavisi sürüyor. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle alevler söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.