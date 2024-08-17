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Denizli’deki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.08.2024 15:48
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Denizli’nin Çal ilçesinde virajı alamayarak 200 metrelik uçuruma yuvarlanan feci kazada hayatını kaybeden 4 kişi, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli’deki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi’nde yaşayan Adnan Tekeci (61), eşi Hatice Tekeci (57), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve kayınvalidesi Kerime Nalçacı (75), henüz belirlenemeyen bir nedenle 200 metrelik uçuruma yuvarlanan feci kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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Bugün erken saatlerde hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Adnan Tekeci (61), eşi Hatice Tekeci (57), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve kayınvalidesi Kerime Nalçacı (75), Çal Hançalar Mahallesinde Mahalle camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

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Denizli
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