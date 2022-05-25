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Denizli'deki maden işçisi Ali Rıza Kut kimdir? Ali Rıza Kut nereli ve kaç yaşındaydı? Evli mi, çocukları var mı?

25.05.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Ali Rıza Kut, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Acıpayam'daki maden ocağında gerçekleşen göçükte 16 madenci kendi çabalarıyla kurtulmayı başardı fakat olaya ilişkin detaylar yürek sızlattı. Peki Denizli'deki maden işçisi Ali Rıza Kut kimdir? Denizli'de maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Ali Rıza Kut nereli ve kaç yaşındaydı? Evli mi, çocukları var mı? İşte detaylar...

Denizli'deki maden işçisi Ali Rıza Kut kimdir? Ali Rıza Kut nereli ve kaç yaşındaydı? Evli mi, çocukları var mı?

Denizli'de maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Ali Rıza Kut acı haberin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette Acıpayam ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen göçük olayına ilişkin araştırma yapıyor. Peki Denizli'deki maden işçisi Ali Rıza Kut kimdir? Denizli'de maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden Ali Rıza Kut nereli ve kaç yaşındaydı? Evli mi, çocukları var mı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DENİZLİ'DE MADEN OCAĞINDAKİ GÖÇÜKTE HAYATINI KAYBEDEN ALİ RIZA KUT KİMDİR?

Ali Rıza Kut, Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde görevli bir işçiydi.

Göçüğün meydana geldiği madende 5 yıldır çalıştığı öğrenilen Ali Rıza Kut hayatını kaybetti. Cansız bedenine ulaşılan Ali Rıza Kut'un ölümü yakınlarını yasa boğdu.

ALİ RIZA KUT NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI?

İki vardiya olarak yaklaşık 100 işçinin çalıştığı krom madeninde görev yapan işçilerden Ali Rıza Kut 40 yaşındaydı. Diğer 16 işçi ise göçükten çıkmayı başardı.

ALİ RIZA KUT EVLİ Mİ?

Göçüğün meydana geldiği madende 5 yıldır çalışan operatör Ali Rıza Kut evliydi.

ALİ RIZA KUT'UN ÇOCUKLARI VAR MI?

Ali Rıza Kut’tan geriye 1’isi yeni doğmuş 6 erkek çocuk ile mücadelelerle dolu bir yaşam öyküsü kaldı.

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İşçi Denizli
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