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Denizli'den şoke eden görüntüler! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı

25.11.2020 16:13 | Son Güncelleme:
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Denizli'den şoke eden görüntüler! Virüslü onlarca tabut ve koruyucu kıyafetler yol kenarına atıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde iddialara göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin taşındığı tabutlar ve görevlilerin giydiği koruyu kıyafetler yol kenarına atılmış vaziyette bulundu.

Denizli'nin Buldan ilçesi Yeni Mahallesi'nde sanayi bölgesi çıkışında Meyere yolunda iddialara göre, koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşların taşındığı tabutlar ve görevlilerin kullandığı korucu kıyafetler yol kenarına atıldı. Yol kenarında bulunan boş tabutlar ve koruyucu kıyafetlerin cenaze işlemleri sırasında kullanıldığı ve imha edilmediği için tehlike oluşturduğu görüldü. Koronavirüs tedbirleri devam ederken, vatandaşlar bu görüntünün ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirttiler.

'KORONAVİRÜSÜN NEDEN BİTMEDİĞİ APAÇIK MEYDANDADIR'

Meyere yolu üzerinden geçen vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar durumu gözler önüne sererken, bir vatandaş, “Bu tabutlar korona virüsten kaybettiğimiz vatandaşların taşındığı tabutlar. Ortaya atılan koruyucu elbiseler de cenaze işlemleri esnasında giyilen elbiseler. Bunların yakılarak imha edilmesi gerekmiyor mu? Bu görüntüler Buldan’a yakışıyor mu? Koronavirüsün neden bitmediği apaçık meydandadır” dedi.

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Kaynak: İHA

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