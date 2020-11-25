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  4. Ankara'daki atık tahlil tüpleri koronavirüs paniğine neden oldu

Ankara'daki atık tahlil tüpleri koronavirüs paniğine neden oldu

25.11.2020 10:31 | Son Güncelleme:
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Ankara'daki atık tahlil tüpleri koronavirüs paniğine neden oldu

Ankara'da mahallede inşaat molozları arasına atılan, içinde Covid-19 testi numune alma çubukları bulunan tahlil tüpleri, koronavirüs paniğine neden oldu. Tüpler, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Yenimahalle ilçesi Çayyolu mahallesinde esnaf Ahmet Acar, iş yerinin karşısında inşaat molozları arasında yere saçılmış tahlil tüplerini gördü. Acar, üzerinde isimler bulunan tüplerin içinde Covid-19 testi için ağız ve burundan sürüntü örneği almada kullanılan çubukları fark edince paniğe kapıldı. Tüpler, çevrede de paniğe neden olurken, durum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Ahmet Acar'ın, 10 gün önce de aynı bölgede tıbbi atık dolu torba bulduğu ve onu çöpe attığı öğrenildi.

TÜPLER, LABORATUVARA GÖTÜRÜLDÜ

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi, tüplerin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Özel kıyafetli ekip, molozlar arasında üzerinde isimler yazan 15 adet tahlil tüpü tespit etti.

Görevliler, tüplerin üzerinde bulunan isimlerden bazılarına ulaşarak, test yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. Ulaşılan kişiler arasında koronavirüs testi yaptıranların olduğu öğrenildi. Tüpleri tıbbi atık torbasına alan filyasyon görevlisi, bulunan mavi kapaklı tüplerin Sağlık Bakanlığı'na ait tahlil tüplerinden farklı olduğunu belirterek, "Bizim test tüplerimize benzemiyor, mor bizimkiler. Bunlar laboratuvara gidecek, orada belli olacak. İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarı'nda ne numunesi olduğu incelenecek. Normalde bizim tüplerimizin üzerinde barkod olur; ama bunlar el yazısı" diye konuştu. Tüpler, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarı'na götürüldü.

'İÇİNDE BELKİ DE VİRÜS VAR'

Tüplerin bulunduğu sokakta oto yıkamacı dükkanı işleten Umut Velioğlu, "Bu kötü bir şey, milletin canını tehlikeye atıyorlar. Bunun içinde belki de virüs var. İsimler yazıyor, tüplerin üzerinde. Dokunmadık biz, yanına bile fazla yaklaşmadık; çünkü riskli. Bununla ilgili şikayette bulunulması gerekli, çünkü insanların canını tehlikeye atıyor burada" dedi. Atıkların yaklaşık 10 gündür burada olduğunu belirten Sefa Koç ise "Geçerken gördük, karşıda oturan çocuklar var, onlar gelip oynuyorlar burada. Burası mahalle arası. Kimin attığını görmedik" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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