DENİZLİ 'Termal İyi Gelir' projesinin lansmanı yapıldı

DENİZLİ'de, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kentteki turizmi canlandırmak amacıyla başlatılan 'Termal İyi Gelir' Projesi'nin 4. Kampanya Dönemi Lansman Töreni yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'nin (DENTUROD) 2015 yılında travertenleriyle ünlü Pamukkale ve şifalı kırmızı suyuyla ziyaretçilerini ağırlayan Karahayıt'ın etkin şekilde tanıtılması amacıyla hayata geçirilen 'Termal İyi Gelir' Projesi'nin 4. Kampanya Dönemi Lansman Töreni, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, çeşitli sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, turizm sektöründe faaliyet gösteren iş adamları ile davetliler katıldı. Törenin sunuculuğunu Volkan Severcan üstlendi. Projenin yeni dönemdeki tanıtım yüzü olan ve geceye katılan ünlü oyuncu Wilma Elles ise ilgi gördü.

HEDEF 5 MİLYON TURİST

Törenin açılış konuşmasını yapan DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, 2015 ve 2016 yıllarında Türkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle turizm sektörünün zor günler geçirdiğini, bu sıkıntılı süreci atlatmak için Termal İyi Gelir Projesi'ne başladıklarını aktardı. Pamukkale'yi eski günlerine döndürebilmek için çalışmaya başladıklarını kaydeden Şen, "Projemiz sürdürülebilir ve süreklilik arz ediyor. Böyle olunca da başarı geliyor. 2015 yılında Denizli'ye gelen turist sayısı 900 bine kadar düşmüştü. Proje kapsamında yoğun bir çalışma yaptık. Güncel veriler ışığında 2019 yılı içerisinde biz 3 milyon turisti kentimizde ağırlayacağız. Projeyle birlikte turist sayısının yanı sıra doluluk oranları, konaklama ve istihdam sayısında da artış oldu. Bundan sonraki hedefimiz içe 3 yıllık süre içerisinde 5 milyon turist sayısına ulaşmak" dedi.