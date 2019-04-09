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Denizli'de 1500 yıllık 2 kitap bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:59 | Son Güncelleme

Kitapları satmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Hz. İsa'dan koruma dilenmek için hazırlandığına ve çeşitli hastalıklardan koruduğuna inanılan Mısır menşeli 1500 yıllık 2 kitap ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki kitapları satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıları takibe alan emniyet ekipleri, şehir merkezinde durdukları otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Otomobildeki aramada, naylon poşet ve peçeteye sarılı ve üzerinde altın yaldızlı motiflerin olduğu el yazması 2 kitap bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından incelenen renkli papirüs yapraklardan oluşan kitapların 1500 yıllık orijinal tarihi eserler olduğu ortaya çıktı.

Mısır menşeli eserlerin, Hz. İsa'dan koruma dilenmek için hazırlandığı ve çeşitli hastalıklardan koruduğuna inanıldığı ve "amuled" olarak adlandırıldığı belirtildi.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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