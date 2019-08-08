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Denizli'de 6,0 büyüklüğünde deprem (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 15:07 | Son Güncelleme

'BAZI YERLERDE ÇATLAKLAR VAR' Depremin ardından Bozkurt ilçesine hareket eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde hissettim, kapalı bir alandaydım.

Denizli'de 6,0 büyüklüğünde deprem (3)

'BAZI YERLERDE ÇATLAKLAR VAR'
Depremin ardından Bozkurt ilçesine hareket eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kent merkezinde hissettim, kapalı bir alandaydım. Şimdi Baklan'a hareket ediyorum. Kent merkezinde deprem hissedildi. Bozkurt ve Baklan merkeze ortalama 70 kilometre uzaklıkta. Herhangi bir can kaybı yok. Bazı çatlaklar var. Vatandaşlar da panik var. Ekiplerimiz sahada. Olumsuz haber yok, can kaybı yok" dedi.
Ramazan ÇETİN / İZMİR, (DHA)

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