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  4. Denizli'de bir kadın birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladı

Denizli'de bir kadın birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Denizli'de bir kadın birlikte yaşadığı kişiyi bıçakla yaraladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı kişiyi bacağından ve kolundan bıçaklayarak yaralayan kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sevindik Mahallesi'ndeki evde Tarık Parım (41) ile birlikte yaşadığı F.T (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayla F.T, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Tarık Parım'ı bacağından ve kolundan yaraladı, daha sonra ambulansa haber verdi.

Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

F.T, gözaltına alındı.

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