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Denizli'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 06:57 | Son Güncelleme

Tekstil fabrikasında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesinde Murat Şenarabacı'ya ait tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 25 itfaiye aracı ve 40 personel, tekstil ürünlerinin alev aldığı yangına, fabrikanın kepenkleri ve duvarlarını kırarak altı ayrı noktadan müdahale etti.

Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Kullanılamaz hale gelen bin 600 metrekare büyüklüğündeki fabrikada, yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

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