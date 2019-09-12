Denizli'de seyir halindeki otomobil yandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sümer Mahallesi'nden Bakırlı istikametine giden Yaşar Y. yönetimindeki 20 UA 857 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.
Durumu fark edip otomobili durduran sürücü, araçtan çıktı.
Aracın alev alması üzerine itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Bu arada kullanılamaz hale gelen otomobilin alevler içerisinde kalması, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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