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Denizli'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 04:14 | Son Güncelleme

Denizli'de yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aktepe Mahallesi'ndeki kümes hayvanlarının bulunduğu otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Kümesteki 5 tavuk, 5 horoz ve bir ördeği kurtaran ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu alevleri söndürdü.

Yaklaşık 4 dönümlük alanda etkili olan yangında üç kedi telef oldu.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye kedi kümes tavuk yangın

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