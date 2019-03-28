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Denizli'deki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: - "Afetin genel hayata etkisinin ciddi oranda olması sebebiyle Acıpayam ilçesinin 'Afet Bölgesi' ilan edilmesi için girişimlerimiz devam etmektedir"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, geçen hafta 5,5 büyüklüğünde depreme maruz kalan Acıpayam ilçesinin "Afet Bölgesi" ilan edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Acıpayam'da 20 Mart'ta meydana gelen depremin ardından devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu, bölgede depremzede vatandaşların yaralarının sarıldığını belirtti.

Vatandaşların her türlü gereksinimlerinin karşılanması için seferber olunduğunu vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"Bölgede şu an itibariyle 8 arama kurtarma ekibi 24 personel, 8 araç ile çalışmalara devam etmekte olup, yaşanabilecek olağanüstü durumlara karşı tüm tedbirler alınmıştır. Şu ana kadar artçı sarsıntılar 1500'ü geçmiştir. Afet bölgesinde zarar gören 21 mahalledeki vatandaşlarımıza 1500 çadır dağıtılmıştır. Ayrıca 3 bin 72 battaniye, 1334 yatak ve 360 nevresim takımı dağıtımı yapılmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından Acıpayam Kaymakamlığımıza 500 bin lira ödenek aktarılmıştır. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürlüğünce de Acıpayam Sosyal Yardımlaşma Vakfına 1 milyon 400 bin lira ödenek gönderilmiştir. 186 kişiye ilk aşamada biner lira acil ihtiyaçları için ödeme yapılmıştır. Kızılay, 2 bin 500 kişiye üç öğün sıcak yemek hizmeti vermektedir."

- "9 mahallenin kesin hasar tespiti tamamlandı"

Acıpayam'da hasarın boyutlarının afet derecesinde olduğunun altını çizen Tin, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem etki analizlerine göre nüfusu 55 bin 648 olan Acıpayam'da, ilçe merkezi dahil yaklaşık 30 bin kişinin depremden etkilendiği öngörülmektedir. Etki analizlerine göre Acıpayam ilçesinde bulunan 56 mahalleden 25 tanesinde 6 bin 406 hane depremden etkilenmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aldığımız bilgilere göre deprem bölgesinde toplamda 843 yapı incelenmiştir. Kriz merkezine ulaşan hasar tespit icmallerine göre 44 yıkık, 303 ağır hasarlı, 275 az hasarlı, 221 hasarsız bina tespiti yapılmıştır. Hasar tespit çalışmaları devam eden bölgede Apa, Karahüyük, Kırca, Merkez-Çamlık, Ucarı, Oğuz, Yeşildere, Yeniköy ve Gedikli olmak üzere 9 mahallenin kesin hasar tespiti tamamlanmıştır. Afetin genel hayata etkisinin ciddi oranda olması sebebiyle Acıpayam ilçesinin 'Afet Bölgesi' ilan edilmesi için girişimlerimiz devam etmektedir."

Sosyal yaşantı ile ticari hayatın da olumsuz etkilendiğine işaret eden Tin, devletin ilgili kurumlarının, bölgedeki esnaf ve ticari işletmelerin mağdur olmamaları için bir dizi önlemler aldığını sözlerine ekledi.

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