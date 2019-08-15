HABER

Denizlispor Başkanı Çetin'den "rezervasyon" tartışmasına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:28 | Son Güncelleme

Başkan Ali Çetin: "(Fethiye'de bir restoranda görevlilerle yaşanan rezervasyon tartışması) Olaya müdahil olan polis memurlarından şikayetçi oldum. Zaten kamera kayıtları da var. Olayın ne olduğu orada da belli"

DENİZLİ (AA) - Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda rezervasyon tartışması sonrası çıkan arbedeye ilişkin, "Olaya müdahil olan polis memurlarından şikayetçi oldum. Zaten kamera kayıtları da var. Olayın ne olduğu orada belli." ifadelerini kullandı.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, ailesi ve arkadaşları ile tatil yaptığı Fethiye'deki bir restoranda rezervasyonu olmasına rağmen masanın başkalarına verilmesi nedeniyle tartışma çıktığını belirtti.

Olaya, Fethiye emniyetine bağlı polislerin de müdahil olmasıyla arbede yaşandığını aktaran Çetin, şunları iddia etti:

"Polisler, ailemin ve arkadaşlarımın üzerine biber gazı sıktı. Kulüp başkanı olduğumu belirtmeme rağmen ağza alınmayacak ifadeler kullandılar. Beni ve yanımda bulunanları darbettiler. Cep telefonlarımızdaki görüntüleri silmeye çalıştılar. Olaya müdahil olan polis memurlarından şikayetçi oldum. Zaten kamera kayıtları da var. Olayın ne olduğu orada da belli."

Çalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildiÇalışmalarda sona gelindi! Anahtarlar teslim edildi
Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin (2)Kansere davetiye çıkarmadan güneşlenin (2)
Ballıca Mağarasını bayram tatilinde 9 bin 624 kişi ziyaret ettiBallıca Mağarasını bayram tatilinde 9 bin 624 kişi ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arbede başkan darp futbol Kulüp polis rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

Bursa'da gazinin kafede darbedilmesi ile ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

3 teröristin öldürüldüğü operasyonda askerler, halatla mağaraya tırmanmış

Akçakale'de güvenli bölge hareketliliği!

Hareketli dakikalar yaşanıyor! Böyle geldiler

Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.