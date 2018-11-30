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Depoda, 750 bin liralık cinsel içerikli gıda takviyesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

BURSA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 750 bin lira değerinde cinsel güç artırıcı bitkisel gıda takviyelerine el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı.

Depoda, 750 bin liralık cinsel içerikli gıda takviyesi ele geçirildi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 750 bin lira değerinde cinsel güç artırıcı bitkisel gıda takviyelerine el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı. Gıda takviyelerinin karışımında yasaklı maddeler bulunduğu belirtildi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde, cinsel gücü artırıcı etkiye sahip gıda takviyesi ürünlerin satışının yapıldığı bir iş yeriyle bu iş yerine ait depoya baskın yaptı. Polis ekipleri, iş yeri ve depoda, karışımında sağlığa zararlı maddeler bulunan bitkisel gıda takviyeleri ele geçirdi. Yaklaşık 750 bin lira değerindeki 35 bin 498 cinsel gücü artırıcı gıda takviyesi, 37 bin 532 cinsel gücü artıcı ilaç, 80 bin etiket, 12 kapalı enjektör, 9 açık enjektör, 1 hassas terazi, 34 bin 10 gram içeriği belli olmayan beyaz toz olmak üzere toplam 153 bin 51 ürüne el konuldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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