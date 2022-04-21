Depolama yenilemesi için 5 ipucu! Birçok faktör bulunuyor

Dell'in açıklamasına göre; bir depolama sisteminin yenilemesinin başarısını etkileyebilecek birçok faktör bulunduğunu söyleyen Dell Technologies Satış Öncesi Kıdemli Yöneticisi Emin Çalıklı, her CIO'yu yakından ilgilendiren depolama yenilemesi için beş kritik ipucu paylaştı. Bunlar ise şöyle sıralandı:

MEVCUT ENGELLERİ BELİRLEYİN

Açıklamada, son dönemde yapılan bir Forrester araştırmasının, karar vericilerin yüzde 83'ünün verileri ayrıştırma, analiz etme ve sonuçlara göre hareket etme konusunda; “Yüksek depolama maliyetleri, Optimize edilmemiş veri ambarı, eski BT altyapısı ve ihtiyaçlarını karşılamak için fazla sayıda manuel süreçler” gibi engeller olduğunu bildirdiği aktarıldı. Dolayısıyla başlıca engelleri bilmenin, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara en uygun depolama platformunu belirlemekte ve tasarlamakta yardımcı olacağı ifade edildi.





MEVCUT DEPOLAMA TEKNOLOJİNİZİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN

Açıklamada BT yöneticilerinin dikkate alması gereken bir diğer önemli konunun da mevcut donanımlarının optimize edilip edilmediği olarak paylaşılırken, kuruluşların, mevcut depolama sistemlerini yıl boyunca en yüksek performans için optimize edilmiş ve yapılandırılmış hâlde tutmalarına yardımcı olmak için sürekli analiz sağlayabilecek çözümlerden yararlanmaları gerektiğinden bahsedildi.

Çalıklı'nın ifadesine göre, sistemlerin en yüksek verimlilik sağlayacak şekilde kurulmaması sebebi ile boşta duran ve yeterince kullanılmayan bir depolama sistemi ile karşı karşıya kalınıyor.



DOĞRU YÖNTEM VE İŞ MODELİNİ BELİRLEYİN

Genel bulut ve şirket içi bulut bölgede geniş çapta kabul görürken bazı verilerin, oluşturulduğu ve tüketildiği yere yakın yerlerde tutulmasının daha iyi olabileceğini dikkate almanın önemli olduğundan bahsedilirken, bunun hem uçta hem de veri merkezinde geçerli olduğu kaydedildi. Depolama yöntemini değerlendirirken güvenliğin de önemli bir etken olduğu aktarıldı. Verilere erişime izin verilirken ne kadar denetim gerektiğinin ve ne kadar risk alınabildiğinin mutlaka belirlenmesinden de söz edildi. Maliyetin uygun çözümü seçerken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husus olduğu, bulut benzeri bir deneyim için hem geleneksel depolama ürünleri hem de veri depolama hizmetleri sunan bir teknoloji sağlayıcısı belirlemenin yararlı olacağı da bahsedilenler arasında yer aldı.



VERİLERİNİZİN İNOVASYONA UYGUNLUĞUNDAN EMİN OLUN

Forrester araştırmasına göre Orta Doğu'daki veri karar vericilerinin yüzde 70'inin, analiz etmek ve kullanmak için geçen süreye kıyasla verileri daha hızlı bir şekilde topladığı aktarıldı.

Çalıklı'nın paylaştığı bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Teknolojiyi yenilemek, veriye dayalı iş sonuçlarına ulaşmanın yalnızca ilk adımıdır. Yeni depolama çözümlerini devreye almak, iş yüklerinin ve verilerin ilk seferde doğru ve verimli şekilde kategorize anlamına gelir. Veri taşıma hizmetlerini kullanmak daha fazla denetim, güvenlik ve değer sağlar. Bu hizmetler, sorunsuz bir geçişi planlamak ve yürütmek için uzmanlardan yararlanılarak süreci basitleştirmenin ve hızlandırmanın en iyi yoludur." denildi.



GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞÜME ÖNCELİK VERİN

Açıklamada BT karar vericilerinin yüzde 72'sinin, BT güvenliği ve risk gereksinimlerini karşıladıklarından emin olmak için dışarıdan yardım almaya ihtiyaç duyduklarını söylediği bilgisi verilirken, BT yöneticilerinin herhangi bir altyapıyı yenilemek ve tekrar düzenlemek veya emekliye ayırmayı istediklerinde, yaşam döngülerinin sonunda varlıkların güvenli ve tutarlı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilecek bir teknoloji ortağı olması gerektiğinin altı çizildi. Varlıkları verimli bir şekilde yönetmenin oldukça önemli bir husus olduğundan söz edilirken, önceliğin her zaman yeniden kullanım olması, yeniden kullanım gibi bir seçenek olmadığında ise güvenli geri dönüşüm olması belirtildi.

"DEPOLAMA PLATFORMLARINI YENİLEMEK BİR ZORUNLULUKTUR"



Teknoloji yenilemesi için atılacak adımlarda hata payının en aza indirilmesi için profesyonel destek alınması gerektiğine de dikkat çeken Emin Çalıklı, “Herhangi bir teknoloji yenilemesinin amacı, güvenliği sürdürmek, müşterilere ve iş gücüne karşı oluşabilecek ve iş operasyonlarında meydana gelebilecek kesintileri en aza indirmek ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelişmek ve dönüşmektir. Depolama ihtiyaçları geliştikçe ve arttıkça, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara en uygun olanı sağlamak için depolama platformlarını yenilemek bir zorunluluktur. Bu çok fazla planlama, test etme ve koordinasyon gerektiren önemli bir süreçtir. Aynı zamanda performansı artırmak, maliyetleri düşürmek ve platformun geleceğe hazır olmasını sağlamak için de büyük bir fırsattır” ifadelerini kullandı.

