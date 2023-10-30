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Deprem bölgesi için canlı yayında milyarca lira bağış toplanmıştı! Depremzedelere harcanan para belli oldu

30.10.2023 21:53 | Son Güncelleme:
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Türkiye 6 Şubat gecesi saat 04.17'de bir felaketi yaşamış 11 ilde yıkıma neden olan depremde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bazı yerleşim bölgeleri yıkıcı depremden dolayı tamamen yerle bir oldu. Bu büyük afetin ardından 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası düzenlendi ve canlı yayında 115 milyar lira yardım toplandı. AFAD'a bağış yapmak isteyen vatandaşlar da 9 milyon SMS gönderdi. Toplam 122 milyar lira bağış toplanan gecenin ardından AFAD depremzedelere aktarılan tutarı duyurdu.

Deprem bölgesi için canlı yayında milyarca lira bağış toplanmıştı! Depremzedelere harcanan para belli oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bağış hesabında toplanan yaklaşık 122 milyar liranın, 63,5 milyar lirasının barınma ve nakdi yardım desteği olarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ulaştırıldığını bildirdi.

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BARINMA VE NAKDİ YARDIM TUTARLARI BELLİ OLDU

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bağışların, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılmaya devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda, bağış hesabında toplanan 121 milyar 940 milyon 635 bin 153 liradan 63 milyar 575 milyon 201 bin 110 liranın, barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzedelere ulaştırıldığı kaydedildi.

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Afetzedelere harcanan miktarın 40 milyar 500 milyon 808 bin lirasını nakdi yardımlar, 23 milyar 74 milyon 393 bin 110 lirasını da barınma giderleri oluşturdu. (AA)

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