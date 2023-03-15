Deprem bölgesi için 'sağanak' uyarısı: "Normal bir yağış değil" diyerek açıkladı! "İstanbul pazar gününe kadar..."

Havalar bir ısınıp bir soğurken etkili olan yağışlar bazı noktalarda hayatı adeta felç etti. Kurak geçen kış ayının ardından beklenen yağışlar deprem bölgesinde ise zorluklara yol açtı. Son değerlendirmelere göre ise yağışlar önümüzdeki günlerden başlayarak etkisini göstermeye devam edecek ve nisan ayında da sürecek. Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Elazığ'ı yoğun sağanak yağış bekliyor. Yurt genelinde kar yağışı beklenmediğini dile getiren Bünyamin Sürmeli, YouTube hesabından yaptığı açıklamalarda tarih vererek iki il için kar yağışı ihtimalini değerlendirdi.

"YAĞIŞLARIMIZ FENA GİTMİYOR"

Sürmeli'nin açıklamaları şöyle:

Nisan için güzel haberler var. Mart için de vardı ve olmaya da devam ediyor. Arada yağışlar alıyoruz. Son veriler nisan ayını da bize ufaktan göstermeye başladı ve fena sonuçlar da yok. Mart ayında yağışın normallere yakın hatta bazı merkezlerde normallerin üzerinde olacağını gösteriyordu, öyle de oluyor. Yağışlarımız fena gitmiyor.

"SICAKLIKLAR KIŞ TADINA GERİ DÖNECEK"

Sıcaklık şimdi tırmanacak ancak hemen haftanın ikinci yarısında bir daha o kış tadına geri dönecek. Sıcaklıklar normallere yakın ama kuzeyimizde ve batımızda normalin üzerinde gözüküyor. Avrupa'ya inen soğuk bize doğru sokulmaya başlayacak. Ayın 16'sında bize giriş yapmaya başlıyor. Perşembe, cuma, cumartesi sıcaklık tekrar düşüşe geçecek.

DEPREM BÖLGESİNDE DURUM

Maalesef, görüyorsunuz, deprem bölgesinde Şanlıurfa'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Elazığ'da sıkı sağanaklar var.

"İSTANBUL'DA PAZARA KADAR YAĞIŞ VAR"

Yağışlar tekrar giriş yapıyor. Cuma, cumartesi, yani haftasonu gelmeden yağışlar tekrar etki alanını genişletecek. Perşembe, cuma rüzgar Marmara'da, Batı Karadeniz'de, Kuzey Ege'de sert esmeye başlıyor ve sıcaklık tekrar son günlerdeki gibi 10 derecelere geri çekilecek.

İstanbul'da bu dönemde yağış görmeye başlayacağız. Sıcaklığın azalışıyla beraber kademeli olarak yağış gelecek, pazara kadar sürecek. Yağışlar cuma daha etkin, perşembe ve cumartesi geçişler şeklinde olacak.

"NORMAL BİR YAĞIŞ DEĞİL; SU BASKINI YAPABİLİR"

Adana çevrelerinde bölgesel sağanaklar var ama Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep çevrelerine dikkat. Bu alanda yağışlar su baskını da yapabilir. Bahsettiğimiz yağış normal bir yağış da değil; kuvvetli, su baskını yapabilecek yağışlardan 1 gün içerisinde 20, 30 kilogram düşecek.

TARİH VERDİ: "BOLU VE ERZURUM CİVARINA KAR GELEBİLİR"

Bugünlerde neredeyse hiçbir yerde kar yok. Ama sıcaklık düşüşüyle beraber Bolu çevrelerine kar gelebilir. Erzurum dolaylarına kar gelebilir. Ayın 19, 20, 21'i gibi kar yağışları olabilir. Yalnızca Malatya çevrelerinde ayın 18'inde zayıf karla karışık yağmur ihtimali söz konusu olabilir. Onun dışında deprem bölgesinde karla alakalı bir durum görünmüyor.