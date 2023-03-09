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Deprem bölgesinde 'dinamit' paniği! Büyük korkuya neden oldu

09.03.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir maden ocağında dinamit patlatılması korku ve paniğe neden oldu. Depremzedeler, olaya tepki gösterirken, ilçede birçok binanın hasarlı olması sebebiyle dinamitli çalışmanın başka yıkımlara sebep olabileceği belirtildi. Maden şirketinin yetkilileri de malzeme talep edildiği için patlatma yapmak zorunda kaldıklarını belirterek ilçe halkından özür diledi. İşte olayın detayları...

Deprem bölgesinde 'dinamit' paniği! Büyük korkuya neden oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta gerçekleşen 2 depremin derinden etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılırken, Modernevler Mahallesi Yarıkkaya mevkinde bulunan maden-taş ocağında dinamit patlatılarak çalışma yapılması paniğe neden oldu. Depremzedeler, patlama nedeniyle korku yaşadıklarını belirtirken, ilçede birçok binanın hasarlı olması sebebiyle dinamitli çalışmanın başka yıkımlara sebep olabileceğini söyledi.

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'DURDURULMASI GEREKİYOR'

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım da maden ocaklarında dinamit kullanılmasının durdurulması gerektiğini belirterek, "İnsanların sağlığının ve barınma bölgesinin tehlikeye düşürülmemesini talep ediliyoruz" dedi.

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ÖZÜR DİLEDİLER

Tepkilerin ardından maden şirketi yetkilileri, konteyner sahalarına gerekli olan malzeme için valilik, kaymakamlık ve jandarmanın bilgisi doğrultusunda patlatma yapıldığını, rahatsızlık duyan vatandaşlardan özür dilediklerini bildirdi.

(DHA)

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