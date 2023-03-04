HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem bölgesinde salgın hastalık var mı? Halk Sağlığı Komisyonu'ndan açıklama geldi

Deprem bölgesinde salgın hastalık var mı? Halk Sağlığı Komisyonu'ndan açıklama geldi

04.03.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Deprem bölgesiyle ilgili salgın hastalık söylentileri de bölgede korkuya sebep olmuştu. Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu, salgın hastalıklar hakkında bilgiler paylaştı. Komisyon, çadır kentlerde ve köylerden alınan verilerin sürekli olarak incelendiğini ve herhangi bir salgın durumunun olmadığını belirtti.

Deprem bölgesinde salgın hastalık var mı? Halk Sağlığı Komisyonu'ndan açıklama geldi

Hatay’da Sağlık Bakanlığı Deprem Sonrası Halk Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıya, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk katılım sağladı. Açıklamada konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk, “İncelemelerde şuan itibariyle bahsettiğimiz bu enfeksiyonlarda bir salgın durumu asla olmadığını ama mevcut şartlarda ülkemizin veya bu bölgede deprem olmasaydı görülebilen enfeksiyonların şuanda görülmekte olduğunu tespit ettik” dedi.

'DEPREM SONRASI ÇEŞİTLİ HASTALIKLAR SÖZ KONUSU OLABİLİR'

Birden fazla insanın kalabalık bir alanda yaşamasının solunum yolu enfeksiyonları için riskli olduğunu aktaran, halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Her zaman depremlerden sonra çeşitli hastalıklar söz konusu olabilir. Bir risk varsa olabilecek risklerin erken tespiti ve bu risk yönelik bir an önce koruyucu sağlık hizmetleri önlemlerini almak gerekiyor. Bunlar içerisinde solunum yoluyla bulaşan hastalıkların daha çok görülmesini beklemek mümkün. Sık yaşam şartları, çadırlarda ya da konteynırlarda birden fazla insanın kalabalık bir alanda yaşaması, havalandırmanın yeterli olmaması solunum yolu enfeksiyonları için risk oluşturabiliyor." diye konuştu.

'SALGIN DURUMU BULUNMUYOR'

Deprem bölgesinde normalden farklı bir salgın hastalık bulunmadığını belirten enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk, "Sağlık il koordinasyon verilerini dinledik ve beraber değerlendirdik. Şuan itibariyle depremle ilgili AKUT acil dönem bitmek üzere. Bölgede beklenen hastalıklar mevcut, özellikle AKUT ishaller, değişik deri enfeksiyonları ve üst solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere bölgedeki illerde verileri değerlendirip gerek il merkezlerinde gerekse sahada köylerdeki çadır kentlerde yaptığımız incelemelerde şuan itibariyle bahsettiğimiz bu enfeksiyonlarda bir salgın durumu asla olmadığını ama mevcut şartların da ülkemizin veya bu bölgede deprem olmasaydı görülebilen enfeksiyonların şuanda görülmekte olduğunu tespit ettik, bunlar düzenli olarak izleniyor." şeklinde konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattıArtvin'de çığ: Ölü ve yaralılar var! Serdar Kılıç dehşet anlarını anlattı
Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"Akşener: "İYİ Parti kıskaca alınmıştır. Buna boyun eğmeyiz"
Anahtar Kelimeler:
deprem salgın hastalık

En Çok Okunan Haberler

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Ünlü isimlerden Meral Akşener'e tepki yağdı! 'Ülkece toplu halde tıp oynayalım'

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı güzelliğiyle mest etti!

Kurtlar Vadisi’nin Laz Ziya’sının kızı güzelliğiyle mest etti!

Fatih Erbakan’dan ‘Meral Akşener’ çıkışı!

Fatih Erbakan’dan ‘Meral Akşener’ çıkışı!

'Kar fırtınası Türkiye'yi vuracak' iddiasına yanıt! Salı'yı işaret edip...

'Kar fırtınası Türkiye'yi vuracak' iddiasına yanıt! Salı'yı işaret edip...

CHP kulisleri kaynıyor! ‘Akşener partiyi bölmeye çalıştı artık Kılıçdaroğlu daha güçlü’

CHP kulisleri kaynıyor! ‘Akşener partiyi bölmeye çalıştı artık Kılıçdaroğlu daha güçlü’

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.