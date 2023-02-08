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Deprem bölgesinden getirilen 84 yaralının tedavisi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyor

08.02.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bazı yaralılar İstanbul'a getiriliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ise 84 yaralının tedavisi sürüyor. Yaralı Hüsamettin Rifailoğlu" Enkaz altında kalmadım ama evimiz çok hasar aldı. Yavaş yavaş 5'nci kattan aşağı indik" dedi.

Deprem bölgesinden getirilen 84 yaralının tedavisi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürüyor

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki  iki depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları İstanbul'a getiriliyor. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 84 yaralının tedavisi devam ediyor. 

Yaralı Hüsamettin Rifailoğlu, "Enkaz altında kalmadım ama evimiz çok hasar aldı. Yavaş yavaş 5'inci kattan aşağı indik. Hatay'da göçük altında kalan iki yeğenim çocuklarıyla birlikte öldü" dedi.

Depremzede yakını Mustafa Gündoğdu, "Biz Hatay Antakya'dan geliyoruz. Binamız hasar gördü fakat yıkılmadı. Antakya'da enkaz altında kalan çok ölü var. Dedemi buradaki hastaneye sevk ettik. Dedem şuan kalp ameliyatı oldu ve dikişlerin çıkmasını bekliyoruz. Depreme evde dedem ve ailemle birlikte yakalandık" dedi.  

Hatay'dan kendi imkanlarıyla geldiğini söyleyen yaralı yakını ise "Kendi arabamızla İstanbul'a geldik.  Ablam ve eniştem 2 çocuğuyla birlikte, deprem anında panikleyerek balkondan atladılar" dedi. (DHA)

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