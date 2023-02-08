Deprem bölgesine doğalgaz veriliyor mu? Deprem bölgesinde hangi illere doğalgaz verilecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması

Kahramanmaraş depremi sonrasında ohal ilan edilen illerde doğalgaz kesintisine gidilmişti. Patlama ve sızıntı tehlikesine karşın kesilen doğalgaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki Deprem bölgesine doğalgaz veriliyor mu? Deprem bölgesinde hangi illere doğalgaz verilecek? İşte beklenen açıklama ile ilgili detaylar...

DEPREM BÖLGESİNE DOĞALGAZ VERİLİYOR MU?

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerine şu an için doğalgaz akışı sağlanmıyor. Hatların hasar görme ihtimaline karşılık BOTAŞ doğalgaz kesintisine gitmişti.

6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sonrasında hala bölgeye doğalgaz verilmiyor. Fuat Oktay yaptığı açıklamada şartların iyileştirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

HANGİ İLLERE DOĞALGAZ VERİLECEK?

Depremin derinden hissedildiği ve büyük yıkımların yaşandığı illerde doğalgaz ve elektrik kesintileri yaşanıyor. Deprem sonrası BOTAŞ doğalgaz kesintisine gitmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Oktay açıklamasında :

"3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda.

Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız.

651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız" dedi.

