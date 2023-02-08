HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem bölgesine doğalgaz veriliyor mu? Deprem bölgesinde hangi illere doğalgaz verilecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması

Deprem bölgesine doğalgaz veriliyor mu? Deprem bölgesinde hangi illere doğalgaz verilecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması

08.02.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremi sonrasında depremden etkilenen illerde patlama ve gaz kaçağı riskine karşın doğalgaz kesintisi yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan doğalgaz kesintileri ile ilgili açıklama geldi. Açıklama sonrasında doğalgaz ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Peki Deprem bölgesine doğalgaz veriliyor mu? Deprem bölgesinde hangi illere doğalgaz verilecek? İşte ayrıntılar...

Deprem bölgesine doğalgaz veriliyor mu? Deprem bölgesinde hangi illere doğalgaz verilecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan son dakika açıklaması

Kahramanmaraş depremi sonrasında ohal ilan edilen illerde doğalgaz kesintisine gidilmişti. Patlama ve sızıntı tehlikesine karşın kesilen doğalgaz ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki Deprem bölgesine doğalgaz veriliyor mu? Deprem bölgesinde hangi illere doğalgaz verilecek? İşte beklenen açıklama ile ilgili detaylar...

DEPREM BÖLGESİNE DOĞALGAZ VERİLİYOR MU?

Depremden etkilenen Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye illerine şu an için doğalgaz akışı sağlanmıyor. Hatların hasar görme ihtimaline karşılık BOTAŞ doğalgaz kesintisine gitmişti.

images (9)

6 Şubat'ta gerçekleşen deprem sonrasında hala bölgeye doğalgaz verilmiyor. Fuat Oktay yaptığı açıklamada şartların iyileştirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

HANGİ İLLERE DOĞALGAZ VERİLECEK?

Depremin derinden hissedildiği ve büyük yıkımların yaşandığı illerde doğalgaz ve elektrik kesintileri yaşanıyor. Deprem sonrası BOTAŞ doğalgaz kesintisine gitmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi.

thumbs_b_c_ca48b75b8a12df7f4974ca39cc87e4e5

Oktay açıklamasında :
"3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda.
Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız.

Fuat Oktay: Silahlı Kuvvetler'imizin personeli sahada - Genel - Ankara -

651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!Hükümetten Twitter hakkında ilk yorum!
Herkes bunu merak ediyor: OHAL ilan edildikten sonra ne olacak? Herkes bunu merak ediyor: OHAL ilan edildikten sonra ne olacak?
10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var
Anahtar Kelimeler:
doğalgaz

En Çok Okunan Haberler

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!

Enkaz bölgesinde İmamoğlu'na gösterdiği tepki olay oldu!

Deprem faciasında 3.gün! Canlı yayında sert sözler: Yazıklar olsun

Deprem faciasında 3.gün! Canlı yayında sert sözler: Yazıklar olsun

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Volkan Demirel'den Atsu açıklaması geldi!

Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog

Erdoğan deprem bölgesinde! Vatandaş ile dikkat çeken diyalog

Depremde yakınlarını kaybedenlerden şoke eden iddia!

Depremde yakınlarını kaybedenlerden şoke eden iddia!

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.