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Deprem bölgesine yardım için gönderilen montun her bir cebinden çıkanlar duygulandırdı! 'Bunu yapan cehenneme girer mi?'

14.02.2023 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezle toplam 10 ilde etkili olan depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyaları ile bölgeye yardım yağdı. Bölgeye gönderilen bir montun cebinden çıkanlar ise depremzedeleri duygulandırdı. Depremzede kadın, montun cebinden çıkanları gözyaşlarıyla anlatırken, 'Bunu yapan cehenneme girer mi?' ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Deprem bölgesine yardım için gönderilen montun her bir cebinden çıkanlar duygulandırdı! 'Bunu yapan cehenneme girer mi?'

Yardım kampanyaları ile toplanan ayni yardımlar deprem bölgesindeki depremzedelere dağıtılmaya devam ediyor. Depremzede bir kadının yardım için gelen montun cebinden çıkanları gözyaşlarıyla anlattığı görüntüler ise izleyenleri hüzünlendirdi.

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'BUNU YAPAN CEHENNEME GİRER Mİ?'

Kendisine verilen ve nereden gönderildiği belli olmayan bir montun cebinden çıkanları gözyaşları ile anlatan depremzede bir kadın "Bu yardımdan geldi, üşüdüğümüz için. Sağ olsunlar aldık, giydik. Elimizi cebine attık ki 1 cebinden kek çıktı. Kıyıp da yiyemedik bile. Nasıl üşüdüğümüzü nasıl bildiler se öbür cebinden 4 tane çorap çıktı. Kim yapar bunları? Sizce bunu yapan cehenneme girer mi? Bu da yetmedi diğer cebinden yine kıyıp da yiyemedim gofret çıktı. Çocuklarıma bile kıyıp da veremedim, sağ cebinde duruyor. Diğer cebine de bir baktım ki firkete. Nasıl düğünmüşler bir yerleri sökülürse onunla diksinler, yamasınlar diye. Onu da mı düşündüler. Ne kadar güzel insanlar var? Allah hepsinden razı olsun" ifadeleri kullandı.

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Kadının bu cümleleri kurduğu sırada ise etrafındakilerin de gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

İHA

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