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Deprem değil, 'kopan halat' öldürüyordu! "Depremde yaralanmadık, depremi hasarsız atlattık ama..."

27.02.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonlu Kadir Söğüt, depreme Hatay’ın Samandağ ilçesindeki evinde yakalandı. Ancak 49 yaşındaki Söğüt'ü deprem değil, depremden 10 gün sonra 4. kattaki dairesindeki özel eşyalarını almak için bindiği nakliye aracının asansörünün kopan halatı öldürüyordu. Yaklaşık 12 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan Kadir Söğüt, “Depremde yaralanmadık, depremi hasarsız atlattık ama...” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Deprem felaketine Hatay’ın Samandağ ilçesindeki evinde yakalanan ve yan yatan apartmandan, yara almadan, ailesi ile birlikte çıkarak sağ kurtulan Trabzonlu Kadir Söğüt, depremden 10 gün sonra 4. kattaki dairesindeki özel eşyalarını almak için bindiği nakliye aracının asansörünün halatının kopması sonucu yaklaşık 12 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

TRABZON'A GETİRİLDİ

Yaşanan kaza sonrası Hatay’dan Trabzon’daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alınan Kadir Söğüt (49) tüm yaşananlara rağmen ailesi ile birlikte hayatta olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

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“KELİME-İ ŞEHADET GETİRİP ÖLÜMÜ BEKLEDİK”

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kamu personeli olarak görev yaptığını belirten Kadir Söğüt (49) “Depremden birkaç gün önce memleketim Trabzon’dan Hatay’ın Samandağ ilçesindeki görev yerime gitmiştim. Gece yaşanan ilk depreme evde yakalandık. Daha önce de depremler yaşamıştık ama bu başkaydı. Eşimle uyandıktan sonra çocuklarımı bir odada toparladık. Kapı önüne kadar geldik o esnada duvarların çöktüğünü binanın da çok şiddetli sallandığını gördük. Birinci deprem kısa aralıklarla çok uzun sürdü. Kelime-i şehadet getirip ölümü bekledik. Hani derler ya o anlar anlatılmaz yaşanır. İşte biz o kelimenin vücut bulmuş halini bizzat gördük, yaşadık” dedi.

“RABBİM BUNDAN DAHA ACISINI YAŞATMASIN, YAŞANANLARDAN İBRET ALMAYI NASİP ETSİN”

Depremin bitmesinin ardından evden çıkmak istediklerini ancak çelik kapının açılmadığını ifade eden Söğüt “Apartmanın merdiven boşluğunun çökmesi nedeniyle evimizin çelik kapısı açılmadı. O 3 evladımızın daha da panik olmasına neden oldu. Çocuklara deprem bir daha olursa diye çocuk odasında bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştık. O sırada telefonla sağa sola aramaya başladık ancak biz yaşadıklarımızın şoku ile sanki tek depremi biz yaşamışız psikolojisi ile hareket ettik. 3 saat boyunca kurtarılmayı bekledik. Sabah 07.30 sıralarında ilçe itfaiye ekipleri tarafından merdivenle kurtarıldık. Kurtarıldığımızda binamızın yan yattığını gördük. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildik. İlk defa çaresiz kaldığımı hissettim. Vatanımız devletimiz güçlü bir devlet. Bu süreçten en kısa sürede daha güçlü çıkacağız. Kayıplarımız var. Çok meslektaşımızı kaybettik. Rabbim bundan daha acısını yaşatmasın. Yaşananlardan ibret almayı nasip etsin” diye konuştu.

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“DEPREMDE YARALANMADIK, DEPREMİ HASARSIZ ATLATTIK AMA...”

“Depremde yaralanmadık, depremi hasarsız atlattık ama” diyerek sözlerini sürdüren Sögüt “Eşimi ve çocuklarımı depremden sonra Gaziantep’deki kayınpederimin bağ evine götürüp bıraktık. Depremden 10 gün sonra da alınan izinle evimizdeki özel eşyaları tahliye etmek için site yönetiminin tahsis ettiği evden eve nakliye aracının asansörü ile 4. kattaki eve girerek özel eşyalarımızı almaya çalışırken asansörün halatının kopması sonucu düşerek yaralandım” şeklinde konuştu.

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Olay sonrası vücudunda, kolunda ve bacaklarında kırıklar oluşan ve ağır yaralanan ve Trabzon’daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Kadir Söğüt’ün baş ucundan eşi Oya Söğüt bir an olsun ayrılmazken, 3 evlat sahibi çift yaşanan kötü günlerin geride kalması için dua ediyor. (İHA)

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