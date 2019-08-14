Deprem enkaz alanında artık at yarışları yapılıyor

İlçede bulunan 12 bin 500 civarında bağımsız mesken ve 3 bin civarında iş yeri yıkıldı, yolların yüzde 80'i, su şebekesinin yüzde 50'si, stadyumun tamamı tahrip oldu, yüzme havuzu ve Kavaklı Sahili 2,5 metre çöktü.

Sezer, depremde yaşanan büyük acılara rağmen hayatın devam ettiğini belirterek, "Gölcükspor 3. Lig'de oynuyor. Bunun dışında kadın voleybol takımımız İhsaniyespor, 2. Lig'de mücadele ediyor. 28 amatör futbol takımımız var, bunların ikisi BAL Ligi'nde oynuyor. Belediye bünyesinde 11 ayrı branşta faaliyet gösteren sporcularımız var. Yelken sporunda iki sporcumuz milli takımda. Bireysel sporlarda da milli sporcularımız bulunuyor." diye konuştu.

Depremin ardından yapılan çalışmalarla Gölcük'ün modern bir ilçeye dönüştüğünü dile getiren Sezer, ilçenin spor alanında da önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.

Sezer, 45 saniyelik sürenin kısa ama depremi yaşayanlar açısından unutulmayacak bir süre olduğuna işaret ederek, depremde can ve mal kaybı yaşandığını kaydetti.

"Geleneksel Spor Federasyonu tarafından Türkiye'de Rahvan At Yarışı Şampiyonası Gölcük'te düzenleniyor. Türkiye Şampiyonluğu'nun yapıldığı yer Gölcük. 17 Ağustos Mezarlığımız var, o alana bitişik alan deprem öncesi bir vadiydi. Özellikle depremden sonraki enkazın döküldüğü bu alan dolduktan sonra düzeltildi ve buraya örnek diyeceğimiz bir at yarışı pisti yapıldı. Yine konaklama tesisleri yapıldı. Yılda 3 defa Gölcük'te yapılan ve biri de Türkiye Şampiyonası olan yarışlar, yıllar önce enkazın döküldüğü bu alanda yapılıyor. Böylece depremle ilgili kötü anıların sportif faaliyete dönüşerek gözükmemesi gibi bir durum söz konusu."

- "Halkımız alanın ata sporuna hizmetinden dolayı memnun"

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu İl Temsilcisi Osman Kalyoncu da 20 yıl önce ilçede yaşanan depremin ardından enkazın toplandığı alanın, kentteki idarecilerin girişimiyle at yarışlarının ve eğitimlerinin yapıldığı profesyonel bir yere dönüştürüldüğünü söyledi.

Kalyoncu, daha sonraki yıllarda biniciliği halka sevdirmek amacıyla eğitimlerin de verildiğini anlatarak, "At biniciliği, insanlar için bir terapi niteliğinde. 17 Ağustos Depremi'nde bir acı yaşadık. Buraya yarışları izlemeye gelen halkımız hem duygulanıyor hem de buranın dönüşümünden, ata sporuna hizmetinden dolayı memnun oluyor." ifadelerini kullandı.

