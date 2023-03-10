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  4. Deprem enkazında deste deste para bulundu! Miktarı dudak uçuklattı

Deprem enkazında deste deste para bulundu! Miktarı dudak uçuklattı

10.03.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da polis ekipleri, 33 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazında yüklü miktarda para buldu. Enkazda bulunan paranın miktarının 72 bin 150 TL, 65 bin 450 dolar ve 2 bin 100 euro olduğu öğrenildi. Paranın sahibini belirleyen ekipler, parayı sahibine teslim etti.

Deprem enkazında deste deste para bulundu! Miktarı dudak uçuklattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından; Malatya'da görevlendirilen Erzurum Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çavuşoğlu Mahallesi Buhara Caddesi Ergün Apartmanı'nın enkazında 72 bin 150 TL, 65 bin 450 dolar, 2 bin 100 euro, Browning marka ruhsatlı tabanca, 2 şarjör, 447 adet 9.19 milimetre çapında mermi, 1 pasaport, 1 vergi kimlik kartı buldu.

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Polis, para, pasaport ve tabancanın 33 kişinin hayatını kaybettiği binanın girişinde oto lastik bayiliği yapan Mikail Özce'ye ait olduğunu belirledi.

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Ekipler, deprem felaketinden sağ kurtulan Özce'ye ulaşılıp, para, tabanca ve pasaportunu teslim etti.

(DHA)

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