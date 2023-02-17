HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Deprem felaketinde hasar görmüştü! Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı

Deprem felaketinde hasar görmüştü! Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı

17.02.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği yerlerden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı. İlçede köylerle birlikte 147 hasarlı bina tespit edildi.

Deprem felaketinde hasar görmüştü! Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı. Yapılan incelemelerde bina yıkımı görülmeyen ilçede, köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar oluştuğu belirtildi.

096e4cecebc9daafa7f3771a7d1a5ce6

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede hasarlı binalarda kalanların barınması için eski cezaevi alanına 70 adet konteyner yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Hasar tespit edilen binaların da kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

20856940a49258dd8f889b79feb00e09

Dün ilçeye giden AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, beraberinde Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve ilçe yöneticileri ile hasarlı binaları inceleyerek bilgi aldı.

e6fddd1fbf9245e51afab2a13e5f0649

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onlarca kişiye mezar olmuştu! İsias Otel’in yöneticisi gözaltına alındıOnlarca kişiye mezar olmuştu! İsias Otel’in yöneticisi gözaltına alındı
Adıyaman'la ilgili karar açıklandı: TaşınıyorAdıyaman'la ilgili karar açıklandı: Taşınıyor
Yardımları saklayıp ekiplere saldırdılar! ‘Seni gömerim buraya’Yardımları saklayıp ekiplere saldırdılar! ‘Seni gömerim buraya’
Anahtar Kelimeler:
deprem Sivas Gürün afet

En Çok Okunan Haberler

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Ne kadar bağış yaptığı ortaya çıktı

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! Küçük Azra'dan kahreden haber

Bingöl'de korkutan deprem!

Bingöl'de korkutan deprem!

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremzedelere bir bardak çorbayı 70 liradan sattı! Belediye öyle bir ders verdi ki...

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

Depremle değil, aldıkları telefonla yıkıldılar! "Nereye giderseniz gidin"

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.