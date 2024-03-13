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  4. Deprem haberleri gelmeye devam ediyor! 3 il daha peş peşe sallandı

Deprem haberleri gelmeye devam ediyor! 3 il daha peş peşe sallandı

13.03.2024 07:28
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Türkiye son olarak yaşadığı 6 Şubat’taki deprem felaketlerinin ardından sallanmaya devam ediyor. Dün geceden bu yana da yine deprem haberleri peş peşe geldi. Çanakkale, Sivas ve Hakkari'deki depremlerle ilgili AFAD son dakika verilerini duyurdu.

Deprem haberleri gelmeye devam ediyor! 3 il daha peş peşe sallandı

Deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklündeki depremin ardından süren artçılar vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Son olarak Dün akşam saat 22.59 sularında Biga’da bir sarsıntı meydana geldi. Yaşanan depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

SİVAS’DA DA DEPREM OLDU

Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam başlayan sarsıntılar gece boyu sürdü. Ufak çaplı depremleri hisseden bölge halkı korku yaşadı. Son olarak saat 01.00 sularında merkez üssü Gürün'de bir deprem oldu. AFAD büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu.

HAKKARİ'DE ARTÇILAR SÜRÜYOR

Hakkari'de son günlerde sık sık meydana gelen depremler bölge halkını paniğe soktu. Bölgede artçı depremler devam ederken, AFAD'dan açıklama geldi.

Verilere göre saat 18.57'de, 1.7 şiddetinde, 7,0 km derinlikte; saat 20.57'de, 2.9 büyüklüğünde, 7,4 km derinlikte ve saat 23.16'da, 2.1 büyüklüğünde 5.0 km derinlikte olduğu belirtilen 3 artçı deprem meydana geldi.

Öte yandan, bölge halkından alınan bilgilere göre deprem daha çok ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde hissediliyor.

UZMANLARDAN "7 ÜSTÜNDE DEPREM" UYARISI

Aylardır bölgede sık sık depremler meydana gelirken, yer bilimcileri tarafından Hakkari’de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de belirtiliyor.

AKDENİZ DE SALLANDI

Akdeniz'de de sarsıntılar devam etti, gece boyu süren 2 ve üzeri depremler korkuttu.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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deprem Çanakkale Hakkari Sivas
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