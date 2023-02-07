Deprem korkusu sismofobi nedir? Sismofobi nasıl geçer? İşte belirtileri ve tedavisi...

Deprem korkusu sismofobi Kahramanmaraş depreminin ikinci gününde merak konusu oldu. Deprem korkusu sismofobi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar bugün yaralı sayısının 20 bin 426'ya, ölü sayısının 3 bin 381'e yükseldiğini duyurdu. İşte sismofobi ile ilgili merak edilenler...

DEPREM KORKUSU SİSMOFOBİ NEDİR?

Deprem korkusu sismofobi, Türkiye, Japonya ve Çin gibi depremlerin olduğu ülkelerde yaşayan insanlarda görülmektedir.

Sismofobisi olan kişiler, davranışçı terapi ve ilaç tedavisi ile bu durumla baş edebilmektedirler.

SİSMOFOBİ NASIL GEÇER?

Deprem yaşayan kişiler korku, tepki verememe, o an içinde bulunduğu yeri veya durumu tam algılayamama, panik gibi şeyler hissedebilir. Bir süre için bu belirtilerin görülmesi normal olsa da yakınmalar azalmadığı takdirde ruh sağlığı uzmanlarına başvurulması gerekmektedir.

